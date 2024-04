L’Umana Reyer Venezia, dopo la vittoria di Napoli, torna al Taliercio per affrontare nel big match di giornata la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal k.o. interno contro Pistoia in campionato e il derby in Eurolega contro Milano.

Le due squadre si sono già affrontate in 95 precedenti, 55 dei quali conquistati dai bianconeri. Nei 44 scontri diretti giocati in casa, Venezia è però avanti 28-16, nonostante abbia vinto l’ultima volta al Taliercio contro i bianconeri. L’ultima vittoria casalinga di Venezia contro Bologna è del 4 novembre 2018 (94-75). Nell’appassionante match di andata, giocato sabato 16 dicembre 2023 nell’anticipo della 12ª giornata, che la Reyer conquistò all’overtime per 84-85 grazie ai 25 punti e al canestro decisivo nel supplementare di Kyle Wiltjer. Questa partita è l’unico precedente tra i due allenatori Neven Spahija e Luca Banchi.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Abbiamo fatto una settimana di tanto lavoro, come sempre. Tornano Jordan Parks e Jeff Brooks, dunque ad oggi tutti stanno bene. Stasera guardiamo la partita di Eurolega tra Milano e Virtus per completare la preparazione della gara. Abbiamo comunque già lavorato sul game plan. Bologna è una squadra molto forte, di altissimo livello in attacco e in difesa: un team completo. Siamo motivati e preparati, dobbiamo essere sempre così. Ora affrontiamo un avversario con tanto talento e una panchina profonda".

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Venezia arriva a questa gara sulla scia di due importanti successi contro Milano e Napoli confermandosi ai vertici, come accaduto per buona parte di stagione. Già la gara d’andata ha dimostrato le loro potenzialità, per cui saremo obbligati ad una prova di sostanza e personalità".

LBA, Reyer Venezia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Virtus Bologna, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 7 aprile - alle ore 18.15. Diretta streaming su DAZN e diretta tv in chiaro su DMAX.