LBA, salta un'altra panchina: cambio della guardia alla Dinamo Sassari

"La Dinamo Banco di Sardegna saluta e ringrazia coach Piero Bucchi per questi due anni insieme: un cammino costellato di sfide italiane ed europee con due semifinali scudetto, che resteranno nella memoria collettiva. A coach Bucchi gli auguri da parte di tutto il club per le migliori soddisfazioni professionali e personali nel prosieguo di stagione". Così la Banco di Sardegna Dinamo Sassari comunica l'esonero di coach Piero Bucchi.

"Ci tengo a ringraziare personalmente Piero e la sua famiglia per il lavoro e il supporto in questi due anni. Piero è molto più di un allenatore, è una persona eccezionale di grandi valori umani e con una grande dedizione al lavoro. Oggi le nostre strade si separano solo per le fredde regole dello sport. A lui, a Mariolina e alla sua bella famiglia, il mio più sentito ringraziamento!", dice il presidente della Dinamo Stefano Sardara.

NENAD MARKOVIC NUOVO TECNICO DELLA DINAMO SASSARI

La Dinamo comunica ufficialmente di aver ingaggiato fino al 30 giugno 2025 Nenad Markovic, 55 anni bosniaco di Doboj, come capo allenatore della prima squadra. Padre bosniaco e madre croata, è cresciuto nel KK Bosna giocando tra gli altri insieme a Danilovic.

Ha militato in grandi club, tra cui Limoges, Valencia, Olympiakos e Badalona con parentesi nel 92-93 nella storica Stefanel Trieste.

Il secondo allenatore straniero in serie A della storia di Sassari dopo la parentesi Markowski, anche lui arrivato in corsa. Markovic ha iniziato la sua carriera da coach nel 2007 con un biennio al Panionios in Grecia.

Dopo Kaod ha debuttato nel campionato turco con il Trabzonspor, poi al Pinar, prima di fare il salto con Tenerife in ACB. Con gli spagnoli nel 2017 ha vinto la Coppa Intercontinentale battendo in finale i venezuelani del Guaros. È tornato in Turchia per aprire un ciclo al Gaziantep dove è rimasto per quattro stagioni ottenendo eccellenti risultati.

Markovic nella passata stagione ha battuto due volte la Dinamo in BCL allenando Dijon. Successo sia in Francia 88-80 sia a Sassari 85-72. La squadra francese era arrivata al Round of 16 eliminando nel play-in il Peristeri. Verrà presentato alla stampa giovedì 25 gennaio alle 10:30 nella Club House societaria.