Serie A2, scatta la fase a orologio: ko inattesi per Trapani, Cantù e Trieste

Parte con tre grandi sorprese la Fase ad orologio del Campionato di Serie A2 di basket maschile, una fase, la seconda del torneo, che prevede dieci partite dove ogni squadra incontra, in casa, le 5 formazioni dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

Le sorpresa arrivano da Cividale, dove la UEB piega la Shark Trapani interrompendo una serie di 17 vittorie consecutive. Arrivano dal PalaTrieste dove i giuliani cedono all'arrembante Luiss Roma. E arrivano da Orzinuovi dove l'Agribertocchi batte in volata l'Acqua San Bernardo-Cinelandia Cantù.

Tutto più o meno secondo copione negli altri incontri dove si registrano le vittorie di Unieuro Forlì, Fortitudo Bologna e Old Wild West Apu Udine per le squadre del Girone Rosso e della Reale Mutua Torino per il Girone Verde.

Completano il quadro le vittorie di Sella Cento, HDL Nardò, Rivierabanca Rimini e UCC Assigeco Piacenza. Domani sera il posticipo tra Tezenis Verona e Gruppo Mascio Treviglio

Serie A2, Risultati, Classifica ed Highlights

SERIE A2 OLD WILD WEST FASE A OROLOGIO 2023/24 - Risultati 1^ giornata (23° turno stagione regolare)

Classifica girone Verde:

Trapani Shark 42 21-2

Acqua S.Bernardo Cantù 34 17-6

Reale Mutua Torino 32 16-7

Real Sebastiani Rieti 26 13-10

Ferraroni Juvi Cremona 24 12-11

Wegreenit Urania Milano 24 12-11

Gruppo Mascio Treviglio 22 11-11

Luiss Roma 18 9-14

Elachem Vigevano 1955 16 8-15

Moncada Energy Agrigento 12 6-17

Novipiù Monferrato Basket 10 5-18

Benacquista Assicurazioni Latina 8 4-19



Classifica girone Rosso:

Unieuro Forlì 38 19-4

Flats Service Fortitudo Bologna 36 18-5

Apu Old Wild West Udine 32 16-7

Tezenis Verona 30 15-7

Pallacanestro Trieste 28 14-9

UCC Assigeco Piacenza 20 10-13

RivieraBanca Basket Rimini 20 10-13

Sella Cento 20 10-13

HDL Nardò Basket 18 9-14

UEB Gesteco Cividale 16 8-15

Agribertocchi Orzinuovi 14 7-16

Umana Chiusi 10 5-18

GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A2