Antonio Conte prepara il ritorno: dove allenerà il prossimo anno

Era metà ottobre quando Antonio Conte, incalzato da Francesca Fagnani nella trasmissione televisiva “Belve”, parlava delle destinazioni future a lui gradite. E nell’elenco figurava anche la Roma, in un periodo in cui appariva decisamente improbabile prevedere uno scenario senza Mourinho sulla panchina giallorossa (erano già in corso i contatti per un rinnovo dell’accordo con il tecnico lusitano che sarebbe scaduto a giugno 2024), sebbene il tecnico pugliese avesse scartato l’ipotesi di un arrivo “in corsa” in piazze di suo piacimento, lista in cui figurava anche il Napoli. A distanza di tre mesi, lo scenario è profondamente cambiato, con De Rossi che pare più assumere i contorni di traghettatore dopo il divorzio dallo “Special One” e Mazzarri che non sembra – al momento – essere venuto a capo della crisi di risultati che sta zavorrando il cammino del Napoli.

Per cui, la strada verso il coronamento di quello che per l’allenatore leccese è un desiderio noto, potrebbe ora essere decisamente più agevole. Niente ingressi a torneo in corso, in sintonia con le sue dichiarazioni, ma la possibilità di un incarico a partire dalla fine della stagione attuale sì, anche se dalle parti di Trigoria l’interesse primario al momento è costituito dal chiudere la partita relativa al nuovo direttore sportivo, la cui nomina potrebbe anche far virare su un profilo diverso. Ma quello di Conte resta comunque il nome in pole position per assumere il ruolo di timoniere della Roma, con Thiago Motta come prima alternativa, sebbene rimanga da inquadrare il progetto tecnico al centro del quale verrebbe posto l’allenatore salentino, a cominciare dalla campagna di rafforzamento indirizzata a garantirgli una rosa competitiva per lottare in tutte le competizioni.

Le voci delle ultime ore provenienti da Napoli sembrano invece allontanare le ipotesi di un approdo di Conte sulla panchina partenopea, dove la strada che porta al clamoroso arrivo di José Mourinho comincia ad essere tracciata, seppur non completamente asfaltata. Ma c’è anche un ulteriore eventualità che sta prendendo campo, altrettanto suggestiva, vale a dire l’incarico di allenatore del Milan. I rumors etichettano come inevitabile il divorzio tra il tecnico emiliano ed il club rossonero: l’attracco di Conte lo porterebbe così a diventare il nono mister della storia ad allenato in tutte e due le sponde di Milano, dopo lo stesso Pioli, Bigogno, Viola, Radice, Castagner, Trapattoni, Zaccheroni e Leonardo.