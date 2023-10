Inter, quando rientra Arnautovic: la possibile data

Alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, nell'attacco dell'Inter, c'è ad oggi il vuoto. Né Alexis Sanchez, tornato in estate a Milano dopo l'esperienza al Marsiglia, né Marko Arnautovic, attualmente ai box per infortunio, sono infatti fin qui riusciti a dare il loro apporto in termini di rete. Una situazione che rischia di minare il cammino dei nerazzurri, attualmente secondi in campionato a -2 dal Milan capolista. Simone Inzaghi, in particolare, spera di poter tornare a contare il prima possibile sul centravanti austriaco, così da avere una freccia in più al proprio arco.

Arnautovic, prelevato in estate dal Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è ai box dallo scorso 28 settembre, quando, in occasione della gara sul campo del Cagliari, poi vinta dall'Inter per 2-0, ha riportato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. L'austriaco, rispetto alla tabella di marcia stilata inizialmente, sta procedendo rapidamente verso la via del recupero e l'obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di averlo già a disposizione per inizio novembre, quando le sue condizioni saranno nuovamente valutate dallo staff. La data cerchiata sul calendario, in particolare, è quella dell'8 novembre, quando l'Inter farà visita al Salisburgo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In quell'occasione l'attaccante, se non ci saranno intoppi, potrebbe già tornare a disposizione di Inzaghi quanto meno per la panchina.