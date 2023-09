Infortunio Arnautovic, condizioni e tempi di recupero

Ancora una vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nella quinta giornata di campionato, hanno espugnato il Castellani di Empoli per 1-0 mantenendo così la vetta della classifica a punteggio pieno. Il successo in terra toscana, tuttavia, è stato macchiato dall'infortunio riportato da Marko Arnautovic, che, subentrato nel corso della ripresa, ha accusato un problema muscolare che è apparso fin da subito non di lieve entità. L'austriaco, in queste ore, si è sottoposto agli esami strumentali del caso, i quali hanno evidenziato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane.

I tempi di recupero, per Arnautovic, sono stimati in due mesi. Una brutta notizia per il tecnico Simone Inzaghi, che adesso, nel reparto offensivo, potrà contare solamente su Lautaro Martinez, Thuram e Sanchez, con quest'ultimo ancora alla ricerca della miglior condizione. Lo stop dell'ex centravanti del Bologna, in ogni caso, non spingerà l'Inter a muoversi nel mercato degli svincolati, con i nerazzurri che manterranno l'attuale organico. Per ovviare ad un reparto numericamente scarno, Inzaghi, all'occorrenza, potrebbe adesso adattare nel ruolo di seconda punta Mkhitaryan e Klaasen, che, per caratteristiche, sono in grado di avanzare il proprio raggio di azione.