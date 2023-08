Aston Villa-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alle prese con la grana Luis Alberto (che non è partito alla volta dell’Inghilterra dopo aver disertato l’allenamento di martedì, secondo alcune indiscrezioni per un contenzioso economico aperto con la società), la Lazio si appresta ad affrontare un test piuttosto probante con l’Aston Villa, quinta amichevole per la formazione biancoceleste contando anche la sgambata di inizio preparazione contro l’Auronzo. Nelle tre sfide seguenti, affrontate in una settimana, la formazione di Sarri ha ben figurato vincendo e mantenendo contestualmente la porta inviolata: 5-0 agli sloveni del Primorje, 4-0 alla Triestina e quindi il 2-0 all’NK Bravo, altra formazione slovena piegata grazie ad una doppietta di Ciro Immobile. Oltre allo spagnolo, per la sfida di Walsall sembra sicuro il forfait di Akpa Akpro, ancora fermo ai box per un problema alla caviglia; buona notizie invece sia per Cataldi, uscito dal campo prima del previsto nel corso dell’ultimo test-match ma per cui sembrano da escludere lesioni alla coscia, che per Hysaj il quale accusa fastidi al tendine d’Achille, sebbene rientri nel novero delle possibilità un turno di riposo per entrambi al fine di smaltire gli acciacchi.

Per ciò che concerne l’Aston Villa, la squadra di Birmingham è reduce dal miglior piazzamento in Premier League degli ultimi tredici anni, nel corso dei quali ha dovuto anche fronteggiare una retrocessione in Serie B. La dirigenza dei Lions ha deciso in questa estate di rilanciare in grande stile sul tavolo verde del calciomercato, spinta anche dalla rimonta nello scorso torneo con l’arrivo in corsa del tecnico spagnolo Unai Emery, il quale ha portato la Claret & Blue Army a guadagnarsi un posto nella Conference League 2023/2024. Sono così arrivati per una cifra complessivamente di poco inferiore ai 90 milioni di euro Moussa Diaby dal Leverkusen - ventiquattrenne attaccante già nel giro della nazionale francese - e il difensore spagnolo Pau Torres, prelevato dal Villareal. L’Aston Villa si presenta all’appuntamento con tre pareggi ed una vittoria in questo precampionato: 1-1 all’esordio con il Walsall (militante nella quarta divisione britannica) due 3-3 con Newcastle e Brentford ed il 2-0 sul Fulham.

Il match amichevole Aston Villa-Lazio, in programma giovedì 3 agosto alle 20.30 (ora italiana) al Bescot Stadium di Walsall, sarà trasmesso sul sito internet ufficiale della società biancoceleste (in pay per view al costo di € 5) o in alternativa sul canale tematico Lazio Style Channel, che si può vedere (con abbonamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky.