Calciomercato Atalanta: ufficiale l'acquisto di Jeremie Boga

Jeremie Boga è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'esterno offensivo ivoriano, 25 anni il prossimo 3 gennaio, oggi sarà a Bergamo per la sua prima giornata da calciatore nerazzurro. Arriva dal Sassuolo per 22 milioni di euro più bonus. Una cifra importante per un talento che negli ultimi tempi si è un po' perso per strada. Toccherà a Gasperini recuperarlo e riportarlo ai suoi livelli eccellenti della prima esperienza emiliana.

L'ormai ex giocatore neroverde, però, non potrà esordire prestissimo con la maglia della Dea: Boga è stato convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che inizierà il 9 gennaio. Se la sua squadra dovesse arrivare fino in fondo, il suo rientro in Italia non sarebbe previsto prima del 6 febbraio.