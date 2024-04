Atalanta-Liverpool, dove vederla e probabili formazioni

E' tutto pronto al Gewiss Stadium per la notte che potrebbe concludere l'impresa dell'Atalanta. Dopo il 3-0 di Anfield Road i nerazzurri ospitano il Liverpool nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Dea è ad un passo dall'eliminare la favorita alla vittoria della coppa, ma non può permettersi di dormire sonni tranquilli vista la forza della formazione inglese che tra l'altro recupera molte pedine e rispetto all'andata schiererà fin da subito i titolari. Per passare il turno i reds dovranno necessariamente vincere con quattro gol di scarto, una montagna da scalare molto ripida anche per la super squadra di Klopp.

Atalanta-Liverpool, le scelte di Gasperini

Rispetto alla gara di andata Gasperini ritrova Kolasinac che giocherà in difesa insieme a Hien e Djimsiti, fuori dai giochi per infortunio Scalvini. Tornano dal primo minuto anche De Roon in mediana e Zappacosta a destra, entrambi avevano saltato la sfida con il Verona per squalifica, insieme a loro Ederson e Ruggeri. Soliti dubbi in attacco dove Scamacca è diventato ormai imprescindibile, al pari di Koopmeiners, la terza maglia finirà sulle spalle di uno tra De Ketelaere e Lookman, anche se non va esclusa a priori la candidatura di Pasalic.

Atalanta-Liverpool, le scelte di Klopp

Cambierà molto il Liverpool che schiererà tutti i titolari con molte armi in più rispetto all'andata. Tornano infatti e dovrebbero titolari Allison in porta, Alexander Arnold in difesa e Diogo Jota in attacco. Nel 4-3-3 spazio anche a Nunez e Salah, in mediana senza Thiago Alcantara ci sarà Elliot con Szoboszlai e MacAllister.

Atalanta-Liverpool, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2)

Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Elliott; Salah, Jota, Diaz

Dove vedere Atalanta-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium di giovedì alle 21 sarà trasmessa in tv da Sky ai canali Sport Calcio e Sport (253), mentre per lo streaming sarà attiva la diretta su DAZN, su Sky Go e su Now TV. Non ci sarà invece possibilità di vederla in chiaro e quindi gratis.