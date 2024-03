Atalanta, chi per il dopo Koopmeiners: i nomi per la Dea

Via Koopmeiners a fine stagione, lo ha detto lui stesso, lo sa anche l'Atalanta che però ha come sempre un piano preciso: chi viene ceduto lo fa alle condizioni giuste altrimenti non se ne fa nulla. In questo caso la condizione giusta è dettato dal prezzo: 50 milioni almeno per un centrocampista jolly che da due stagioni è in doppia cifra in Serie A e che è nel mirino della Juventus, del Napoli e di alcune big di Premier League. L'asta è pronta a partire e chissà dopo l'Europeo cosa potrà succedere.

I possibili sostituti di Koopmeiners per l'Atalanta

Perde Koopmeiners sarà un duro colpo, ma va detto che l'Atalanta è maestra in programmazione e ha alcuni nomi già pronti per la sostituzione, senza contare che in attacco dovrebbe riscattare De Ketelaere oltre a tenersi stretto Lookman, altro giocatore molto importante per la Dea. Al posto dell'olandese sembra stia scalando posizioni Colpani, 24 anni, cresciuto nel settore giovanile bergamasco e possibile cavallo di ritorno dopo l'ottima stagione condita da 7 gol e 4 assist al Monza.

Le alternative però non mancano, possibile l'interessamento per Kamada che a Roma fa fatica ma in Germania aveva dimostrato di avere doti molto importanti. In Francia si monitora il giovanissimo Cerki del Lione, talento puro che alla corte di Gasperini potrebbe trovare la consacrazione. Non va poi dimenticata la candidatura di Jordan James, diciannovenne del Bournemouth che l'Atalanta segue ormai da mesi e che al Borunemouth, nella serie B inglese, ha messo a referto 8 reti in 36 gare. A oggi è un centrocampista centrale, non un trequartista, ma ha gol nelle gambe oltre ad un fisico imponente, la sensazione è che, proprio come Koopmeiners, nella Dea potrebbe avanzare il suo raggio d'azione.