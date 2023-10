Borussia Dortmund-Milan, le quote dei bookmakers

Una gara fondamentale per il futuro europeo del Milan. I rossoneri, che all'esordio sono stati fermati sullo 0-0 a San Siro dal Newcastle, sono attesi dalla delicata trasferta sul campo del Borussia Dortmund, in programma mercoledì 4 ottobre alle 21 e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida in cui gli uomini di Stefano Pioli, considerato anche l'imminente doppio impegno contro il Paris Saint-Germain, non possono permettersi passi falsi: tornare dalla Germania a mani vuote, infatti, significherebbe mettere in ripida salita il proprio cammino.

Le quote

La trasferta di Dortmund non è certamente delle più agevoli, ma per i bookmakers il Milan ha buone possibilità di ottenere un risultato positivo. Il successo rossonero, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotato tra 2.85 e 2.90, non molto più di quello tedesco: il segno 1, infatti, viene proposto tra 2.30 e 2.40. Quota più alta invece per il pareggio: il segno X oscilla tra 3.50 e 3.60.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Borussia Dortmund-Milan: