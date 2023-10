Milan, con il Borussia Dortmund è già vietato sbagliare: la probabile formazione

Una sfida già determinante. Il Milan, reduce in campionato dalla vittoria contro la Lazio, farà visita mercoledì 4 ottobre al Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara in cui i rossoneri, dopo il pareggio interno all'esordio contro il Newcastle, non possono sbagliare: un ko, infatti, metterebbe in salita il cammino degli uomini di Stefano Pioli, attesi poi dal doppio impegno contro il Paris Saint-Germain. Insomma, il match in Germania, per il Diavolo, ha già quasi il sapore di uno spareggio.

Le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro il Borussia Dortmund, sarà verosimilmente costretto a fare a meno di Loftus-Cheek. L'inglese, nel corso della partita contro la Lazio, ha accusato un problema fisico e si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali del caso per valutare con maggior precisione l'entità dell'infortunio. Lo stop dell'ex Chelsea apre le porte nella formazione iniziale a Musah, che dovrebbe andare ad agire in cabina di regia: al suo fianco, nel 4-3-3 rossonero, Pogeba e Reijnders, con Adli inizialmente in panchina.

Non dovrebbero esserci invece stravolgimenti negli altri reparti, con Pulisic ancora preferito a Chukwueze per completare il tridente offensivo con Giroud e Leao. In difesa, dopo il turno di riposo osservato in campionato, tornerà Thiaw a comporre la coppia centrale con Tomori, con Hernandez a sinistra e Calabria (ma attenzione alla candidatura di Florenzi) a destra.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan contro il Borussia Dortmund: