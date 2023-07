Calciomercato Frosinone, arriva il nuovo Kvara

Dopo l'exploit di Kvaratskhelia, un altro talento georgiano sbarca in serie A. Il Frosinone pesca nella patria del gioiello del Napoli un giovane in rampa di lancio, l'esterno offensivo 2003 Georgi Kvernadze. L'attaccante arriva in prestito dal Kolkheti, con possibilità di acquisto definitivo al termine dell'annata 2023/2024. Nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco giocherà largo a sinistra, essendo di piede destro per sfruttare la possibilità di rientrare sul piede forte e attaccare la porta e diventare decisivo in zona gol.

I ciociari lo hanno pescato in patria, dove ha difeso le maglie del Kolkheti Poti e della Dinamo Batumi, proprio l'ex squadra di Kvaratskhelia. Durante la sua giovane carriera ha giocato da esterno d'attacco, nonostante abbia anche militato in patria come prima e seconda punta. Alto 1 metro e 88 centimetri, Kverna non è ancora entrato nel giro della Nazionale maggiore georgiana, ma è già una certezza dell'Under 21.

I tifosi ciociari già sognano ad occhi aperti, pensando ai numeri pazzeschi del connazionale nella sua prima stagione italiana a Napoli: 34 partite, 12 gol e ben 13 assist. Se Kvernadze avesse colpi simili, il Frosinone avrebbe in mano un diamante pronto a illuminare la serie A. L'idea di calcio di Di Francesco, improntata sugli insegnamenti del maestro Zeman, potrebbe esaltare il giovane talento georgiano.