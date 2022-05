Inter, i tre colpi per riprendersi lo scudetto

Ha preso la direzione della Milano rossonera, lo scudetto 2021/2022. Ad aggiudicarsi il titolo, al termine di un duello mozzafiato, è stato infatti il Milan, tornato sul tetto d'Italia dopo undici anni grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo. Niente da fare quindi per l'Inter, rimasta a -2 dai cugini rossoneri malgrado il 3-0 rifilato a San Siro alla Sampdoria. I nerazzurri, protagonisti comunque di una buona stagione, che li ha visti portare a casa due trofei (Supercoppa italiana e Coppa Italia), non si perdono però di animo e sono già pronti a tuffarsi sul mercato per cercare di strappare lo scettro al Diavolo nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, le operazioni in entrata

L'Inter, al di là di quanto accadrà in uscita, dove restano da monitorare le posizioni di Perisic (al quale verrà presentata un'offerta per il rinnovo di contratto), Bastoni e Dumfries, vuole infatti piazzare almeno tre colpi in entrata. Il primo riguarda il ruolo di vice Brozovic: i nerazzurri, nel corso di questo torneo, hanno infatti sofferto tantissimo le assenze del croato e vogliono mettere a disposizione di Simone Inzaghi un giocatore che, all'occorrenza, possa rimpiazzarlo adeguatamente. Il nome caldo è quello di Kristjan Asslani, centrocampista classe 2002 messosi in luce nel corso di questa stagione con la maglia dell'Empoli. L'albanese, tuttavia, è seguito con interesse anche dal Milan.

L'Inter, inoltre, interverrà per rinforzare il proprio reparto offensivo. Qui gli obiettivi sono due: Paulo Dybala ed Henrikh Mkhitaryan. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto dai rispettivi club (la Juventus l'argentino, la Roma l'armeno) e potrebbero essere prelevati a parametro zero. L'ex Palermo, in particolare, è un vecchio pallino di Beppe Marotta, che sogna di comporre un tandem da sogno con Lautaro Martinez. Per quanto riguarda l'ex Arsenal, invece, bisognerà capire se andrà o meno a buon fine la trattativa per il rinnovo con la Roma.