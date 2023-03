Calciomercato Inter, Bastoni in bilico: il possibile sostituto

Evitare un nuovo caso Skriniar. Questo l'imperativo in casa Inter, che, dopo aver perso a parametro zero il difensore slovacco, che al termine della stagione si accaserà al Paris Saint-Germain, vogliono impedire che ciò accada anche con Alessandro Bastoni. Le trattative per il rinnovo del contratto dell'ex giocatore dell'Atalanta, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, stentano a decollare, con una distanza al momento abbastanza ampia tra domanda e offerta: il club nerazzurro mette infatti sul piatto un ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 2,8, mentre Bastoni ed il suo entourage, forti della posizione centrale acquisita dal classe 1999 nel progetto nerazzurro, ne richiedono sei. Un milioni e mezzo, quindi, il gap ad oggi, con l'Inter che proverà a chiudere attorno ai 5 milioni. In caso di fumata nera, tuttavia, il difensore potrebbe essere ceduto in estate prima di perderlo a zero.

Inter, assalto a Scalvini se parte Bastoni

In caso di partenza di Bastoni, l'Inter avrebbe ovviamente bisogno di intervenire sul mercato alla ricerca del suo sostituto, anche perché il reparto, con l'addio già certo di Skriniar, si troverebbe completamente sguarnito. E Marotta, non a caso, si è subito messo al lavoro in questo senso, individuando il profilo che più farebbe al caso dei nerazzurri: quello di Giorgio Scalvini, giocatore classe 2003 che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Atalanta, con la quale, in questa stagione, ha collezionato fin qui 23 presenze segnando due reti. Arrivare al bergamasco, tuttavia, non sarà semplice, dato che la Dea lo valuta non meno di 40 milioni di euro. Servirebbe quindi un investimento importante, che potrebbe tuttavia essere ammortizzato dall'inserimento di una contropartita tecnica, come Giovanni Fabbian, centrocampista attualmente in prestito alla Reggina ma di proprietà dell'Inter.