Inter, le alternative se salta l'arrivo di Sommer

In porta, all'Inter, ci sono ancora due caselle vuote. Agli addii di Andrè Onana, ceduto al Manchester United, e di Samir Handanovic, lasciato libero a parametro zero, non hanno infatti ancora fatto seguito operazioni in entrata. Una situazione che, con l'avvicinarsi del campionato (il primo impegno di Lautaro e compagni è previsto per il 19 agosto contro il Monza), sta iniziando a farsi preoccupante. L'obiettivo numero uno di Marotta, già da tempo, è Yann Sommer, con il club di Steven Zhang che al momento, tuttavia, non è ancora riuscito a raggiungere l'accordo con il Bayern Monaco, proprietario del suo cartellino. E a spaventare l'Inter, in queste ultime ore, sono arrivate le parole del tecnico dei bavaresi: "Sommer è un grande portiere, può restare con noi", ha dichiarato l'allenatore.

Le alternative

L'impasse in cui versa ad oggi la trattativa per il portiere svizzero costringe l'Inter a guardarsi attorno alla ricerca di alternative nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto. I nerazzurri continuano a monitorare la posizione di Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria. Il portiere classe 1997, tuttavia, sarebbe considerato l'eventuale numero 12, con il ruolo di titolare che rimarrebbe scoperto. E l'Inter, in questo senso, potrebbe optare per una soluzione low cost: quella che porta a Keylor Navas. Il costaricano classe 1986, reduce dall'esperienza in prestito al Nottingham Forest, è di proprietà del Paris Saint-Germain, club che non lo considera però più nei propri piani. I nerazzurri, quindi, potrebbero richiedere il portiere in prestito, così da mettere a disposizione di Inzaghi un portiere esperto abituato a giocare di fronte a grandi palcoscenici: prima di approdare al Psg nel 2019, Navas ha infatti indossato per cinque stagioni la maglia del Real Madrid, con cui ha collezionato complessivamente 162 presenze.