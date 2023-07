Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Scamacca

La casella là davanti, al momento, rimane vuota. Sì, perché l'Inter, una volta tramontata l'ipotesi del ritorno di Lukaku, reo di aver "tradito" i nerazzurri flirtando con Milan e, soprattutto, Juventus, non è ancora riuscita a trovare un centravanti che possa raccogliere l'eredità di Big Rom e di Dzeko, passato a parametro zero al Fenerbahce. Il solo Marcus Thuram, arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Borussia Monchengladbach, non può infatti bastare a Simone Inzaghi, che, senza troppi giri di parole, ha dichiarato di voler puntare nella prossima stagione allo scudetto.

Ritorno di fiamma

L'Inter, in queste settimane, ha sondato le piste che portano a Folarin Balogun ed Alvaro Morata, senza però troppo successo. Elevate, infatti, sono le richieste rispettivamente di Arsenal e Atletico Madrid, con i sondaggi che non sono mai decollati in vere e proprie trattative. I nerazzurri, di conseguenza, stanno pensando ad un vecchio flirt: Gianluca Scamacca. L'attaccante, nell'ultima stagione, ha faticato in Premier League con il West Ham, tanto che il club inglese sarebbe propenso a cederlo in questa sessione estiva di calciomercato. L'ex centravanti del Sassuolo è valutato tra i 18 ed i 20 milioni di euro, una cifra che il club di Steven Zhang, considerato anche il tesoretto incassato nelle scorse settimane con le cessioni di André Onana al Manchester United e di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, potrebbe anche decidere di investire.