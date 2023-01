Calciomercato Inter, chi sarà il sostituto di Skriniar

Quella contro l'Empoli, in cui, suo malgrado, è stato protagonista in negativo lasciando i suoi in inferiorità numerica dopo soltanto 34 minuti, potrebbe essere stata l'ultima partita in nerazzurro di Milan Skriniar. Il difensore, come annunciato dal suo procuratore, non rinnoverà il proprio contratto con l'Inter, in scadenza al termine della stagione, e, a questo punto, è probabile che lasci la formazione di Simone Inzaghi già in questa finestra invernale di calciomercato. Sull'ex giocatore della Sampdoria, già da tempo, c'è l'interesse del Paris Saint-Germain, che considera lo slovacco il profilo ideale per rinforzare la propria retroguardia. Ma su di lui, come ha sottolineato l'agente, ci sarebbero anche altri club non italiani.

Chi sarà il sostituto di Skriniar

Se Skriniar dovesse lasciare Milano già in questi giorni, è chiaro che l'Inter avrebbe bisogno di intervenire sul mercato per non lasciare sguarnito a livello numerico il reparto difensivo. Il club vorrebbe puntare su un profilo giovane e futuribile, capace di offrire garanzie a lungo termine. Il nome nel mirino sarebbe quello di Tiago Djalo, portoghese classe 2000 attualmente in forza al Lille. Il giocatore ha un passato nelle giovanili del Milan ed è finito in Francia come contropartita tecnica nell'operazione che ha portato in rossonero l'attaccante Rafael Leao.

Sullo sfondo, invece, rimangono i nomi di Merih Demiral, Caglar Soyuncu e Trevoh Chalobah, profili seguiti nei mesi scorsi. In calo, tuttavia, sembrano le quotazioni del giocatore dell'Atalanta, mentre in piedi rimangono le idee che portano al turco del Leicester, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, e all'inglese del Chelsea.