Calciomercato Juventus, tutti i giocatori in uscita

L'abbiamo detto e ripetuto più volte: alla Juventus, in questo momento, di incedibile non c'è nessuno. Perché anche i big come Dusan Vlahovic o Federico Chiesa, di fronte ad una ricca offerta, potrebbero fare le valigie, permettendo alle casse del club di rifiatare dopo i mancati introiti della Champions League. Detto questo, tuttavia, ci sono giocatori più a rischio di altri di lasciare la truppa di Massimiliano Allegri: si tratta di coloro che, per un motivo o per l'altro, non sono al centro del progetto tecnico dell'allenatore livornese.

Tra questi, come noto, c'è Leonardo Bonucci, addirittura messo fuori rosa e non convocato per la tournée negli Stati Uniti. Sul difensore hanno effettuato un sondaggio club di serie B come Bari e Sampdoria, ma l'ormai ex capitano bianconero si sente ancora un giocatore importante e, per questo, aspetta un'offerta da una formazione di serie A. Situazione analoga per Denis Zakaria, rientrato dal prestito (infelice) al Chelsea: lo svizzero, seguito da alcuni club di Premier League, è destinato a cambiare aria.

In uscita anche Weston McKennie, malgrado lo statunitense sia stato (a sorpresa) convocato per la tournée estiva. L'ex Schalke 04 è ai margini del progetto e per lui si cercano acquirenti. Verso l'addio, poi, Luca Pellegrini, che potrebbe nuovamente fare ritorno alla Lazio e sul quale ha messo gli occhi anche il Nizza. La lista dei partenti si allunga con Marko Pjaca, reduce da un prestito senza acuti all'Empoli, ed i giovani Barrenechea, Nicolussi Caviglia e Miretti. A sinistra, probabilmente, saluterà infine la compagnia uno tra Iling e Cambiaso.