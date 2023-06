Calciomercato Juventus, Cuadrado ai saluti: dove giocherà il colombiano

Quella dello scorso 4 giugno alla Dacia Arena di Udine rimarrà l'ultima partita con la maglia della Juventus per Juan Cuadrado. Il club bianconero ha infatti deciso di non offrire al giocatore il rinnovo di contratto, con il colombiano che andrà così a scadenza il prossimo 30 giugno. Una decisione maturata anche tenendo conto della carta d'identità non più verde dell'esterno: Cuadrado, lo scorso 26 maggio, ha infatti spento 35 candeline ed il suo rendimento, negli ultimi mesi, è andato pian piano scemando. E la società, di conseguenza, lo avrebbe tenuto con sé soltanto con un ingaggio ben inferiore ai 5,5 milioni di euro attualmente da lui percepiti.

Il futuro di Cuadrado

Cuadrado, che lascerà così Torino dopo otto stagioni, nelle quali ha collezionato complessivamente 314 presenze realizzando 26 reti, si è quindi subito messo alla ricerca di una nuova destinazione. In particolare, al momento, sembrano essere due le soluzioni più probabili per il suo futuro: la prima porta in Turchia e, più precisamente, al Fenerbahce, sulla cui panchina è in arrivo Vincenzo Montella, con il tecnico che accoglierebbe a braccia aperte l'ormai ex bianconero; la seconda, invece, conduce al Valencia, club che darebbe a Cuadrado la possibilità di misurarsi ancora in uno dei campionati più competitivi al mondo. Ma non sono da escludere destinazioni a sorpresa, soprattutto in caso di offerte particolarmente ricche che diverrebbero quasi irrunciabili per un calciatore che si sta ormai alla parte conclusiva della sua carriera.