Calciomercato Juventus, duello con il Tottenham per Depay: chi avrà la meglio

È ancora alla ricerca di un vice Vlahovic, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo aver piazzato nelle scorse settimane i colpi Di Maria, Pogba e Bremer ed essere ormai ad un passo da Filip Kostic, devono ancora fare un innesto nel reparto offensivo per completare il proprio organico. L'ultimo nome finito nel mirino, dopo i sondaggi effettuati per i vari Arnautovic, Firmino, Morata e Muriel, è quello di Memphis Depay, giocatore in uscita dal Barcellona, formazione con la quale, nell'ultima stagione, ha segnato 13 reti in 38 presenze tra campionato e coppe.

Juventus, duello con il Tottenham per Depay

Per arrivare all'attaccante olandese la Vecchia Signora deve fare tuttavia i conti con il Tottenham di Antonio Conte. Il ds degli Spurs Fabio Paratici, ex bianconero, ha infatti messo proprio il blaugrana in cima alla lista dei desideri per il reparto offensivo. Depay, chiuso dall'arrivo di Lewandowski, potrebbe svincolarsi dal Barça nei prossimi giorni e a quel punto si potrebbe scatenare una vera e propria asta tra Juventus e Tottenham. Al momento in leggero vantaggio sembra il club di Agnelli, con il giocatore che avrebbe infatti manifestato la volontà di volare a Torino. Gli inglesi, tuttavia, potrebbero offrire all'olandese un ingaggio superiore a quello della Vecchia Signora, operando in extremis il sorpasso decisivo.

Non a caso la Juventus ha rimesso gli occhi su Anthony Martial, già cercato dal club nei mesi scorsi. Il francese, che non rientra nei piani di Ten Hag al Manchester United, è la carta di riserva che i bianconeri sarebbero pronti a giocare nel caso in cui la trattativa per Depay non dovesse andare a buon fine.