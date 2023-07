Juventus, caccia al doppio colpo di mercato

Il solo Timothy Weah non può ovviamente bastare alla Juventus, alla ricerca di ulteriori rinforzi sul mercato. I bianconeri, il cui obiettivo minimo è qualificarsi alla prossima edizione della Champions League (ma sotto sotto la dirigenza ambisce anche a qualcosa di più), vogliono infatti integrare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri con innesti di spessore. Due le priorità in questo momento: un difensore e un esterno sinistro.

Gli obiettivi

Per quanto riguarda il reparto arretrato, la Juventus ha messo nel mirino Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano classe 2003, seguito anche dal Milan, milita attualmente nel Valencia ed i bianconeri, con un vero e proprio blitz, avrebbero compiuto un grande passo avanti nella trattativa, che potrebbe avviarsi a breve alla conclusione. L'obiettivo del club è di far arrivare il giocatore in Italia tra lunedì e martedì per fargli sostenere le visite mediche di rito.

Per quanto riguarda invece la corsia sinistra, la Vecchia Signora è tornata a bussare alla porta del Monza per Carlos Augusto, reduce da una stagione super chiusa con ben sei reti a referto in campionato. Prima di sferrare l'eventuale assalto decisivo, tuttavia, la Juventus deve prima liberare qualche casella: in uscita ci sono Alex Sandro, ormai fuori dal progetto, Luca Pellegrini, che potrebbe fare nuovamente ritorno alla Lazio, e Andrea Cambiaso, rientrato a Torino dopo il prestito al Bologna.