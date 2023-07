Calciomercato Juventus, la formula per arrivare a Kessie

Il mercato della Juventus, almeno per il momento, stenta a decollare. Malgrado l'arrivo ufficiale nelle scorse settimane di Federico Giuntoli, in casa bianconera vige ancora una situazione di impasse, con il club chiamato a cedere prima di operare in entrata. Tra i giocatori in uscita ci sono Arthur, sul quale è fronte il pressing della Fiorentina, Zakaria, McKennie e Bonucci, tutti ormai fuori dal progetto tecnico. Ma attenzione, perché malgrado le dichiarazioni ufficiali, alla Vecchia Signora, di incedibile, non c'è in questo momento nessuno. Neanche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, per i quali la Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte. In particolare, in caso di addio del centravanti serbo i bianconeri stringerebbero i tempi per Romelu Lukaku, attualmente fuori rosa al Chelsea.

A centrocampo occhi su Kessie

Reparto nel quale la Juventus è chiamata ad intervenire con almeno un innesto di spessore è il centrocampo, che, nella passata stagione, ha manifestato non poche difficoltà. Un nome che piace molto a Giuntoli è quello di Franck Kessie, oggi al Barcellona dopo l'addio al Milan. L'ivoriano, in Spagna, ha però faticato a mettersi in luce e a trovare spazio, con i blaugrana che sono quindi disposti a farlo già partire. La Vecchia Signora è interessata all'affare, ma, almeno per il momento, soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ed è proprio a partire da questa base che bianconeri e catalani discuterranno sul futuro del giocatore in occasione dell'amichevole tra i due club prevista negli Stati Uniti il prossimo 23 luglio.

Nel frattempo da definire resta ancora il futuro di Paulo Pogba: il francese vorrebbe rimanere a Torino, con il club, però, che, dopo lo scorso contributo offerto dal Polpo nella passata stagione, non pare intenzionato a sostenerne il pesante ingaggio attuale. Tanto che, non a caso, sarebbe stato chiesto al francese di tagliarsi lo stipendio.