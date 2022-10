Calciomercato Juventus, Locatelli via? L'Arsenal offre uno scambio

Un inizio di stagione non particolarmente felice, quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, fin qui, ha faticato ad offrire un rendimento all'altezza delle aspettative con Allegri che, complice l'arrivo in estate dal Paris Saint-Germain di Leandro Paredes, sembra non considerarlo più essenziale all'interno del suo scacchiere. Il giocatore, tuttavia, continua ad avere numerosi estimatori, in particolare all'estero. Tra questi anche l'Arsenal, protagonista di un avvio di stagione scintillante: i Gunners, al momento, occupano infatti la prima posizione della Premier League grazie ai 21 punti raccolti nelle prime otto giornate, frutto di ben sette vittorie ed una sola sconfitta.

Locatelli, l'offerta dell'Arsenal

L'Arsenal, nella sessione invernale di calciomercato, andrà a caccia di un rinforzo a centrocampo per offrire al tecnico Arteta un'alternativa in più ai vari Xhaka, Thomas e Partey e proprio quello di Manuel Locatelli sarebbe il nome finito sul taccuino degli inglesi. I Gunners, secondo quanto riporta la stampa britannica, starebbe pensando di proporre alla Juventus uno scambio alla pari con Albert Sambi Lokonga, valutato circa 30 milioni di euro come il bianconero.

Lokonga, centrocampista belga classe 1999, milita nell'Arsenal dal luglio 2019, quando è stato acquistato dall'Anderlecht. Su di lui si parla un gran bene, tanto che, dopo aver fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili, nel marzo 2021 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore, con cui ha esordito il successivo 2 settembre nella partita vinta per 5-2 sul campo dell'Estonia.