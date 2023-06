Calciomercato Juventus, non solo Parisi: nel mirino tre giocatori dell'Empoli

Per la Juventus, dopo una stagione amara chiusa senza titoli in bacheca e con un deludente settimo posto in campionato complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, è già tempo di pensare al futuro. I bianconeri, in queste settimane, potrebbero dar vita ad una vera e propria rivoluzione nell'organico, cedendo alcuni dei pezzi pregiati (in bilico, dopo gli addii di Angel Di Maria e Leandro Paredes, anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa) per far spazio a profili più giovani e futuribili. La Vecchia Signora, in particolare, sta in questi giorni dialogando intensamente con l'Empoli.

Alla Juventus, non è certo un mistero, piace Fabiano Parisi, terzino classe 2000 protagonista di un'ottima stagione con la maglia dei toscani, con la quale ha collezionato 33 presenze realizzando anche due reti. Il giocatore è valutato attorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe essere ammortizzata inserendo nella trattativa il cartellino di Filippo Ranocchia, talento classe 2001 nell'ultima stagione in prestito al Monza.

Ma non finisce qui, perché i bianconeri hanno messo nel mirino anche Guglielmo Vicario e Jacopo Fazzini. Il portiere diventerebbe un'idea estremamente concreta in caso di addio di Wojciech Szczesny, che potrebbe anche lasciare Torino di fronte ad una buona offerta, mentre il trequartista classe 2003, che in stagione ha collezionato 21 presenze, sarebbe un colpo soprattutto in ottica futura.