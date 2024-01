Calciomercato Napoli, cambiano gli obiettivi in difesa

Traorè, Ngonge e Mazzocchi, non bastano, il Napoli va a caccia di altri rinforzi per provare la risalita in campionato sperando che la Supercoppa possa sbloccare il gruppo che sta lentamente scivolando lontano anche dal quarto posto. Mazzarri ha cambiato modulo e ha bisogno di un altro centrale per rendere migliore la sua difesa a tre.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi per la difesa

Il mirino di De Laurentiis è stato a lungo puntato in Italia su Perez dell'Udinese, ma l'accordo con i bancioneri sembra lontano anche perché il club friulano è impegnato nella lotta per non retrocedere e non può abbassare le richieste. Molto difficile arrivare anche a Martinez Quarta che per Italiano è un pilastro della sua Fiorentina quarta e in piena corsa per la Champions League.

Così lo sguardo degli scout azzurri si è spostato in Francia dove sono stati trovati due profili interessanti e che al momento sono in pole position rispetto alle soluzioni italiane. Il primo è Theate, centrale belga di 23 anni che gioca nel Rennes che però lo valuta 30 milioni di euro. La trattativa parte da standard molto alti e rischia di non poter essere chiusa nel poco tempo che manca alla chiusura del mercato prevista per l'1 febbraio.

Più interessante come soluzione economica sarebbe quella che porta a Solet, anche lui 23 anni e gigante da oltre un metro e novanta del Salibsurgo. La valutazione è intorno ai 15 milioni di euro, il gradimento del giocatore al trasferimento immediato c'è e anche con il club griffato Red Bull ci sono margini per arrivare alla chiusura in tempi brevi. Per ora però nulla di definitivo, il Napoli ha bisogno di un centrale ma non vuole sbagliare e così continua a guardarsi intorno.