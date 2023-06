I primi nomi per il calciomercato dell'Udinese

La conferma di Sottil in panchina mette in moto il calciomercato dell'Udinese. Il tecnico e la società, dopo un buon primo anno con partenza sprint e un finale a metà classifica, stanno iniziando a progettare il la rosa che verrà. Il primo punto all'ordine del giorno è il rinnovo di Pereyra, uno dei migliori dei suoi ed anima della squadra che però prima di firmare potrebbe guardarsi intorno e capire se ci sarà la possibilità di approdare in una squadra che gioca le coppe europee. Tutto da scrivere il futuro di Samardzic, piace molto al Napoli e anche il Milan strizza l'occhio al giocatore, e Beto, bomber nel mirino dei partenopei nel caso in cui dovesse partire Osimhen.

Calciomercato Udinese, i possibili acquisti

A seconda delle uscite, i friulani si muoveranno per i colpi in entrata con qualche nome che già iniziare a ruotare intorno ai bianconeri. Se dovesse essere addio con Beto si cercherà un sostituto all'altezza, in Italia piacciono Petagna, non entusiasmante la sua stagione al Monza, e Nzola, che invece è stato tra le poche luci dello Spezia ed è andato di nuovo in doppia cifra. All'estero si monitora Krasso del Saint Etienne.

Per rinforzare la mediana possibile che i Pozzo guardino in casa del Watford, "cugini" d'Inghilterra dell'Udinese in cui gioca Kone, gigante ivoriano di soli 20 anni che gioca in mezzo al campo e potrebbe sostituire il partente Makengo. Un colpo dovrà essere fatto anche in difesa soprattutto se le big dovessero tornare alla carica per Becao. In questo senso attenzione alla candidatura di McClelland, 21 anni in uscita per fine contratto dal Chelsea.