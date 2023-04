L'Udinese anticipa tutti, ufficiale il primo colpo di calciomercato

Il calciomercato non dorme mai, la sessione estiva è ancora lontana ma le trattative sembrano essere già partite. I nomi grossi, quelli che orienteranno le scelte verranno tirati in ballo da giugno in poi, ma c'è già chi si è mosso piazzando un colpo ufficiale. E' l'Udinese che oggi, 12 aprile, ha comunicato l'acquisto di Jordan Zemura, in arrivo a parametro zero dopo aver concluso la sua avventura al Bornemouth. Ovviamente il nuovo giocatore si aggregherà al gruppo friulano in estate, ma è lui il primo acquisto della Serie A.

Calciomercato Udinese, Zemura è il sostituto di Udogie

Il primo luglio Zemura sarà libero e approderà in Italia dalla Premier League dove in questa stagione ha giocato 19 gare nella squadra che a gennaio era stata vicina a Zaniolo e poi ha virato su Traorè del Sassuolo. Terzino sinistro dalla grande corsa ha sempre giocato in Inghilterra nella sua carriera e a Udine arriverà per sostituire l'azzurro Udogie pronto a luglio a fare il percorso inverso, la sua destinazione sarà il Tottenham club che lo ha acquistato la scorsa estate per 25 milioni di euro e lo ha lasciato maturare in Serie A per un altro anno. Marino ha quindi già trovato il sostituto e lo ha fatto senza spendere nulla dei 25 milioni arrivati dal Tottenham, in teoria un'operazione di tutto rispetto, adesso si aspetta solo la controprova del campo, l'unica in effetti valida.

Il calciomercato dell'Udinese in estate non si fermerà di certo qui. Uno dei pezzi pregiati sarà sicuramente Beto, attaccante portoghese che a gennaio è stato nel mirino dell'Everton, pronto a tornare alla carica con una ricca offerta. Attenzione però anche al mercato interno, il Napoli per esempio in caso di cessione di Osimhen potrebbe pensare proprio a lui per raccogliere l'eredità del fenomenale bomber nigeriano.