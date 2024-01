Catanzaro - Palermo: ultime, formazioni e dove vederla in diretta tv e in streaming

La 22a giornata di serie B si apre con un derby del Sud, Catanzaro - Palermo, che ha tanto, tantissimo da dire in chiave promozione. Per ora giallorossi e rosanero sono in piena corsa per un posto nei play-off, ma guardando la classifica con ottimismo e un po' di sana follia, i tifosi delle due grandi piazze del calcio meridionale possono ancora mettere nel mirino il secondo posto, che vale la serie A diretta.

La squadra di Corini, dopo la vittoria contro il Modena, è al 6° posto (35 punti), con un +2 sui calabresi di Vivarini, che stanno passando un momento difficile (4 sconfitte nelle ultime 5 partite) dopo una prima parte di stagione - da neopromossi - vissuta sull'onda del grande entusiasmo dopo la promozione dalla C.

I siciliani sognano un blitz al Ceravolo per restare attaccati al treno della promozione diretta e per vendicare la sconfitta dell’andata che lasciò ferite profonde. Doppio obiettivo per il Palermo che fuori casa non fa festa da inizio ottobre, quando vinse a Modena. A Catanzaro, contro una squadra che qualche mese fa banchettò al Barbera, impartendo una sonora lezione alla squadra di Corini, sarà spettacolo e grande calcio. Un anticipo da non perdere. Vivarini alla vigilia suona la carica: “E una partita che ci può dare nuova linfa per ritrovare quel giusto equilibrio in mezzo al campo”.

Catanzaro-Palermo: probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

A disposizione: Sala, Borrelli, Antonini, Miranda, Stoppa, Petriccione, Oliveri, Pompetti, Brignola, D'Andrea, Donnarumma, Ambrosino. Indisponibili: Krajnc, Ghion. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brighenti.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelceauru, Ceccaroni, Lund: Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Di Francesco, Soleri. Allenatore: Corini.

A disposizione: Kanuric, Nespola, Marconi,Diakité, Buttaro, Aurelio, Coulibaly, Stulac, Vasic, Ranocchia, Valente, Di Mariano, Mancuso. Indisponibili: Desplamches, Lucioni. Squalificati: Brunori. Diffidati: Coulibaly, Lucioni.

Arbitro: Baroni (Firenze)

Catanzaro-Palermo, anticipo della 22a giornata di Serie B, si gioca oggi alle ore 20:30 allo stadio Ceravolo di Catanzaro. Diretta streaming su Dazn e diretta tv su Sky Sport (252). Diretta anche sulla piattaforma Now.