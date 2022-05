La Champions League 2022/2023 sta (già) per iniziare

Vince il Real Madrid, e già si ricomincia. Scherzi – anche - del Mondiale 2022 in Qatar, logica imposta da un calendario reso incredibilmente compresso dalla kermesse iridata, piazzata per la prima volta in inverno. E così, alla resa dei conti, la “coppa dalle grandi orecchie” 2021/2022 nel breve volgere di due settimane vedrà già all’orizzonte la sua erede, visto che la corsa per quella targata 2022/2023 ed ambita da tutti i principali club continentali avrà il suo incipit con i sorteggi dei preliminari del prossimo 7 giugno. Ovviamente, la manifestazione entrerà nel vivo molto più tardi, ma l’inno della Champions League comincerà a suonare già dal 21 giugno, con semifinali e finali dei preliminari che vedranno impegnate Vikingur Reykjavik, FCI Levadia, Inter Club d’Escaldes e La Fiorita, formazioni che rappresentano rispettivamente Islanda, Estonia, Andorra e San Marino.

I numeri

Saranno complessivamente 78 le squadre ricomprese nella prossima edizione della principale manifestazione continentale, a rappresentare 53 delle 55 nazioni membri dell’UEFA. Non ci sarà la Russia, dopo l’estromissione d’ufficio relativa all’invasione dei territori dell’Ucraina, ed il Lichtenstein, che non ha un campionato locale di riferimento. Quattro gli slot garantiti alle prime quattro nazioni del ranking, tre per la quinta e la sesta, due per quelle che occupano dalla settima alla quindicesima posizione ed una per tutte le altre. La sospensione del torneo ucraino seguente alla guerra, comporterà l’iscrizione alla Champions delle formazioni che al momento dello stop erano nelle prime due posizioni, ovvero Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev.

I primi turni

Al play-off preliminare di giugno seguiranno i primi due turni di luglio, che vedranno tra le varie protagoniste anche il Bodo/Glimt campione di Norvegia (unica squadra a battere nella stagione europea la Roma vincitrice della Conference League), il Malmoe primo in Svezia ed i moldavi dello Sheriff che nella fase a gironi dell’edizione appena conclusa riuscirono nell’impresa di espugnare il “Bernabeu”, battendo il Real Madrid.

Agosto sarà invece il mese che completerà il quadro delle qualificate al tabellone principale, che verrà diviso come consuetudine in Pool. Tra le formazioni che scenderanno in campo nel terzo ed ultimo turno – a cui faranno seguito gli spareggi – ci saranno Benfica, Monaco, il Psv Eindhoven vice campione d’Olanda ed il Rangers Glasgow che hanno recentemente perso la finale di Europa League. Si comincerà il 2 e si finirà il 24, in attesa del sorteggio del 25 che verrà effettuato nel quartier generale della UEFA, a Nyon

Le fasce per il sorteggio

Già ventisei le formazioni sicure di avere la propria pallina nell’urna svizzera, a cui di aggiungeranno le sei provenienti dalle qualificazioni.

Le teste di serie saranno Real Madrid, Manchester City, Milan, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Porto, Ajax e l’Eintracht Francoforte vincitore dell’ultima Europa League.

In seconda fascia tanta Inghilterra e Spagna con Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Siviglia, Atletico Madrid più Juventus e Lipsia.

Due le rappresentanti italiane in terza fascia (Inter e Napoli), due tedesche (Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund), poi Sporting Lisbona, Shakhtar Donetsk, Salisburgo ed eventualmente Marsiglia, qualora il coefficiente dei francesi sia superiore rispetto a quello delle formazioni che saliranno nel tabellone principale dalle formazioni. In caso contrario, l’Olympique si accomoderà in quarta fascia insieme ai belgi del Club Brugge ed agli scozzesi del Celtic.

Le date

La fase a gironi si completerà in poco meno di due mesi: partenza il 6-7 settembre, seconda giornata una settimana dopo, ben tre gli incontri ad ottobre e turno conclusivo tra il 1° ed il 2 novembre. La competizione ripartirà a metà febbraio con gli ottavi di finale, ad aprile i quarti e poi semifinali tra il 9 ed il 17 maggio. Il match che sancirà la vincente dell’edizione 2022-2023 verrà giocato alle porte dell’estate (il 10 giugno) ed avrà come location l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.