Champions League: quanto ha guadagnato il Napoli fino ad ora

Il Napoli si fa ricco grazie alle imprese della banda Spalletti in Champions League. Gli azzurri, dopo aver agevolmente superato il girone, vincendo cinque gare su sei, la sconfitta con il Liverpool è arrivata a primo posto già incamerato, ha battuto in scioltezza per due volte l'Eintracht Francoforte, 2-0 all'andata e 3-0 al ritorno, guadagnandosi i quarti di finale. La marcia è stata lunga e domani dopo il sorteggio i campani sapranno con chi si andranno a giocare le proprie carte per arrivare in semifinale.

Quanto ha guadagnato il Napoli in Champions League

I risultati sportivi portano una pioggia di milioni nella casse del club di De Laurentiis. In totale fino ad oggi sono stati guadagnati oltre 76 milioni secondo le stime di Calcio e Finanza. Le prime somme sono state ricevute a inizio stagione, 15,6 milioni per la qualificazione e 18,2 per il ranking storico a cui vanno aggiunti i 4 milioni per il piazzamento nel campionato dekl'anno scorso. Poi la corsa è iniziata e grazie alle 5 vittorie del girone sono stati 14 i milioni incassati.

A queste cifre vanno aggiunti i 9,6 milioni come premio per il passaggio agli ottavi e gi oltre 10 per l'accesso ai quarti. Altri 4,7 sono invece piovuti nelle casse napoletane grazie ad un totale di 8 gare giocate nella competizione.

Ora non resta che attendere il sorteggio e capire quale sarà il prossimo avversario ai quarti, ricordando che il passaggio in semifinale varrebbe altri 12,5 milioni, quello alla finalissima 15,5 e la vittoria della gara di Istanbul 4,5 milioni.