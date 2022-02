Salernitana, Colantuono a rischio esonero: i possibili sostituti

È in bilico la posizione di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. Il pareggio interno per 2-2 contro lo Spezia nell'ultimo turno di campionato, con i granata raggiunti per due volte dai liguri, ha infatti messo in discussione l'operato del tecnico, che adesso, vista anche la disperata situazione di classifica, con i campani ultimi a -9 dalla zona salvezza, rischia l'esonero. Decisivo, per lui, potrebbe essere il prossimo impegno sul campo del Genoa, in programma domenica 13 febbraio a Marassi. In caso di sconfitta la nuova proprietà guidata da Danilo Iervolino potrebbe optare per un cambio di guida tecnica, con diversi allenatori già sul taccuino della dirigenza.

Salernitana, Colantuono in bilico: i possibili sostituti

Sarebbero tre i nomi seguiti dalla Salernitana in caso di esonero di Colantuono. Il primo è quello di Davide Nicola, attualmente fermo dopo l'esperienza al Torino nella scorsa stagione. L'ex tecnico dei granata, che in passato ha allenato anche Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone, Udinese e Genoa, gode della stima della dirigenza campana e sarebbe la prima scelta in caso di svolta in panchina.

Le alternative rispondono ai nomi di Claudio Ranieri e Serse Cosmi: il primo, lo scorso anno alla guida della Sampdoria, è reduce dall'esonero dal Watford, con il quale, in Premier League, ha ottenuto soltanto sette punti in tredici gare, mentre il secondo è ancora in attesa di una chiamata dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Crotone, formazione con la quale ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nove sconfitte in quattordici giornate nel segmento finale della passata stagione, terminata per i pitagorici con la retrocessione in Serie B.