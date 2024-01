Coppa Italia, Fiorentina-Bologna: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

In piena lotta per un posto Champions in campionato, ed ora di fronte anche per giocarsi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Fiorentina e Bologna in campo nei quarti di finale della coppa nazionale che mette in palio un posto contro la vincente dell’altra sfida tra Milan ed Atalanta proposta dalla medesima parte del tabellone. I viola si presentano all’appuntamento dopo il k.o. di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha interrotto una sequenza di risultati utili consecutivi, tra cui anche il pareggio sofferto contro il Parma negli ottavi di finale della competizione, superati solo dopo i calci di rigore. Più lineare il cammino degli emiliani, con il doppio 2-0 rifilato a Cesena e Verona e la perla costituita dal blitz di San Siro contro l’Inter, estromessa dalla competizione grazie al 2-1 dello scorso 20 dicembre. Equilibrio assoluto nel bilancio in Coppa Italia tra le due squadre, con 4 pareggi e tre vittorie per parte nei dieci incroci passati. L’ultimo confronto nel trofeo che mette in palio la coccarda tricolore risale all’edizione 1998/99: i toscani espugnarono 2-0 il Dall’Ara, per poi essere rimontati al “Franchi” nei tempi regolamentari (doppietta di Binotto per i rossoblù) e trovare all’overtime i gol di Repka e Rui Costa utili per accedere alla finale poi persa contro il Parma.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Italiano

La situazione di emergenza in attacco dovrebbe imporre la conferma di Ikoné e Brekalo come esterni offensivi, ed al centro il rientro di Beltran dopo la panchina di Reggio Emilia. A cambiare volto dovrebbe essere invece il centrocampo: Maxime Lopez e Duncan candidati a formare la diga mediana al posto di Arthur e Mandragora, più Barak in posizione più avanzata ad insidiare la titolarità di Bonaventura. Tra i pali la scelta potrà ricadere ancora su Terracciano, in vantaggio su Christensen, la linea di difesa a quattro sarà formata da Kayode a destra, Parisi a sinistra e la coppia centrale costituita da Ranieri e Milenkovic (avanti su Quarta). Tra le ipotizzabili variazioni sul tema, l’utilizzo di Parisi come esterno basso a destra per far rifiatare Kayode (e Biraghi titolare a sinistra) ma anche fruibile come laterale mancino in posizione più avanzata, nel tridente o come quarto di centrocampo in un passaggio al 4-4-2.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Il tecnico dei felsinei disegnerà l’undici iniziale del “Franchi” tenendo anche conto degli uomini impiegati maggiormente in campionato e delle squalifiche. Ecco perché Zirkzee, il quale salterà l’impegno di Cagliari, dovrebbe trovare spazio dal 1’ così come Saelemaekers utilizzato part-time nell’ultima uscita, mentre sul versante destro dovrebbe agire ancora Orsolini. I rossoblù ritroveranno Ferguson (assente venerdì sera), che preme per partire titolare insieme ad Aebischer ed uno tra Moro e Fabbian, indiziati per concedere un turno di pausa a Freuler. In porta resta vivo il duello per il posto tra Ravaglia e Skorupski, linea difensiva che dovrebbe contemplare De Silvestri a destra per Posch e Kristiansen a sinistra a dare il cambio a Lykogiannis, con in mezzo Beukema e Calafiori: come opzione alternativa c’è sempre Lucumì, fruibile sia al centro che come esterno basso nel settore mancino. Ancora out per infortunio Soumaoro, Ndoye e Karlsson, mentre El Azzouzi ha già raggiunto i compagni di squadra della nazionale del Marocco con cui parteciperà alla Coppa d’Africa.

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Brekalo, Beltran. All. Italiano

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Moro, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Fiorentina-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Bologna, in programma martedì 9 gennaio alle 21 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze e valevole per gli quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".