Coppa Italia, Lazio-Bologna: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver ottenuto tre importanti punti in trasferta nell’ultimo turno di campionato (2-0 dei biancocelesti a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 2-1 dei felsinei alla Dacia Arena di Udine), Lazio e Bologna si troveranno di fronte all’Olimpico per contendersi un posto nella griglia dei quarti di finale della Coppa Italia, nella medesima parte di tabellone in cui si trovano Juventus e Monza impegnate negli ottavi. Decimo confronto nella competizione tra le due formazioni, il più recente nell’agosto 1989: dopo il successo dei biancocelesti nel primo incrocio del 7 aprile 1960, i rossoblù sono rimasti imbattuti, grazie a sei successi e tre pareggi. Diverso l’approccio alla sfida volgendo lo sguardo allo storico della Coppa: i padroni di casa hanno superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 11 edizioni della Coppa Italia, gli emiliani partecipano agli ottavi per la prima volta dal 2018/19 – a seguito delle affermazioni senza subire reti dei due turni precedenti contro Cosenza e Cagliari – e nom si qualificano dal 2012/13 (successo sul Napoli e successiva eliminazione ai quarti contro l’Inter). Da segnalare infine che le squadre hanno deciso di organizzare congiuntamente una raccolta fondi, mettendo all’asta sulla piattaforma internazionale “Match worn short” le maglie da gara indossate dai calciatori di entrambe le squadre: il ricavato verrà devoluto alla sezione del Lazio dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) che a breve aprirà una nuova sede a Roma intitolata a Sinisa Mihajlovic.

Lazio-Bologna, le scelte di Sarri

La lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra lascia Sarri senza il suo capitano Ciro Immobile, che nella lista degli indisponibili si va ad aggiungere a Gila ancora alle prese con i postumi della contusione al piede destro. Per l’allenatore dei biancocelesti ci sarà un probabile ricorso al turn-over, forse anche tra i pali dove un Maximiano accantonato da settembre potrebbe avere una nuova chance in Coppa. In difesa troveranno spazio Patric – al centro in coppia con Romagnoli – e Hysaj che dovrebbe far rifiatare Marusic, ma non è da escludere l’impiego di Radu, fruibile sia come esterno basso che in mezzo. Probabile rivoluzione nella linea mediana con l’impiego di Marcos Antonio, Basic e Vecino, mentre in avanti restano favoriti Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, ma ci potrebbe essere spazio anche per Cancellieri.

Lazio-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Oltre a Sansone (out per una frattura scomposta del quinto dito del piede destro) ed Arnautovic per cui però c’è un cauto ottimismo sulle tempistiche di recupero più corte del previsto, non figurano nella lista dei convocati Bonifazi, De Silvestri e Vignato. Le novità dovrebbero essere davanti con l’utilizzo di Barrow come riferimento offensivo centrale (pronto a staffettare con Zirkzee), supportato da una trequarti in cui potrebbe rifiatare Orsolini ed essere pertanto formata da Aebischer, Soriano e Ferguson. A centrocampo potrebbero trovare spazio Moro e Schouten, col sacrificio di Dominguez (il quale resta però in lizza per una maglia da titolare anche come trequartista) e di Medel, mentre in difesa Cambiaso si posizionerà a sinistra concedendo un turno di riposo a Lykogiannis, Posch stazionerà a destra ed al centro largo a Sosa e Soumaoro (favorito su Lucumì). Tra i pali Skorupski.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso, Schouten, Moro, Aebischer, Ferguson, Soriano, Barrow. All. Thiago Motta

Lazio-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Bologna, in programma giovedì 19 gennaio alle 18 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".