Coppa Italia, Milan-Atalanta: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

A caccia di un posto in semifinale. Milan e Atalanta, che nel turno precedente hanno avuto rispettivamente la meglio su Cagliari e Sassuolo, si affronteranno mercoledì 10 gennaio alle 21 a San Siro nei quarti di Coppa Italia. Un match al quale i rossoneri, terzi in campionato, si presenteranno dopo la netta vittoria di Empoli, mentre i bergamaschi, sesti in serie A, sono reduci dal pareggio esterno contro la Roma. La vincente della sfida, in semifinale, affronterà poi chi avrà avuto la meglio tra Fiorentina e Bologna.

Milan-Atalanta, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro l'Atalanta, potrebbe cambiare qualche elemento rispetto a quanto visto nell'ultima uscita di campionato. In attacco, nel 4-3-3 rossonero, potrebbe esserci spazio per Jovic (iniziale panchina per Giroud) insieme a Pulisic e Leao. A centrocampo spazio per Loftus-Cheek ,Adli e Reijnders, mentre al centro della difesa possibile maglia da titolare per Gabbia al fianco di Kjaer. Sulle fasce Calabria e Theo Hernandez.

Milan-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-1-2, con Ederson ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato dall'ex De Ketelaere e Scamacca. A centrocampo De Roon e Koopmeiners con Zappacosta e Ruggeri sulle corsie esterne, in difesa il terzetto formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Tra i pali Carnesecchi.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Lofuts-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

Milan-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Atalanta, in programma mercoledì 10 gennaio alle 21 a San Siro e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".