Coppa Italia, sedicesimi di finale: dove vedere le partite in tv e streaming

Tra il 31 ottobre ed il 2 novembre si disputeranno i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un turno che vedrà in campo molte squadre di serie A, mentre le prime otto classificate dello scorso campionato entreranno in gioco a partire dagli ottavi. Ad aprire il programma, martedì 31, saranno le sfide Cremonese-Cittadella, Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona. Mercoledì 1 novembre sarà invece la volta di Genoa-Reggiana, Lecce-Parma e Udinese-Cagliari. A chiudere il quadro, giovedì 2, Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone. Il torneo, nella scorsa edizione, è stato vinto dall'Inter, che in finale ha avuto la meglio in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina.

Coppa Italia, sedicesimi di finale: il programma e dove vedere le partite in tv