Coppa Italia, trentaduesimi di finale: dove vedere le partite in tv e streaming

Si disputeranno tra venerdì 11 e lunedì 14 agosto i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, nel quale entreranno in scena le squadre di serie B e alcune di A (le migliori otto classificate dell'ultimo campionato scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale). Ad aprire il programma, venerdì alle 17.45, Frosinone-Pisa. Sempre nella giornata di venerdì si giocheranno anche Udinese-Catanzaro, Genoa-Modena e Bologna-Cesena. Ultima sfida in programma quella che lunedì alle 21.15 vedrà il Torino affrontare la FeralpiSalò. Il torneo, nella scorsa edizione, è stato vinto dall'Inter, che in finale ha avuto la meglio in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina.

Coppa Italia, trentaduesimi di finale: date, orari, diretta tv e streaming