Coppa Italia, il programma del turno preliminare

Inizierà nella giornata di sabato 5 agosto la Coppa Italia 2023/2024. Ad aprire il torneo, alle 18, la partita Catanzaro-Foggia, mentre domenica 6 completeranno il programma del turno preliminare Reggiana-Pescara (fischio d'inizio alle 18), Feralpi Salò-Vicenza (ore 20) e Cesena-Entella (ore 20.30). Da venerdì 11 a lunedì 14, invece, si disputeranno i trentaduesimi di finale, nel quale scenderanno in campo anche squadre di serie B e di serie A. Le formazioni classificate ai primi otto posti del massimo campionato, invece, entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale. Il torneo, nella scorsa edizione, è stato vinto dall'Inter, che in finale ha avuto la meglio in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina.

Il programma del turno preliminare

Catanzaro-Foggia: sabato 5 agosto ore 18

Reggiana-Pescara: domenica 6 agosto ore 18

Feralpi Salò-Vicenza: domenica 6 agosto ore 20

Cesena-Entella: domenica 6 agosto ore 20.30

Coppa Italia, dove vedere le partite del turno preliminare in tv e streaming

Le partite del turno preliminare di Coppa Italia non saranno visibili né in tv né in streaming. Mediaset, che ha acquisito in esclusiva i diritti della competizione, inizierà infatti a trasmettere le gare del torneo a partire dai trentaduesimi di finale.