Brasile, come giocherà con la Croazia: due dubbi per Tite

Sta per entrare nella sua fase più calda il Mondiale 2022. A partire dalla giornata di venerdì 9 dicembre, infatti, prenderanno il via i quarti di finale, che saranno aperti dalla sfida Croazia-Brasile. Un match in cui tutti gli occhi saranno puntati sui verdeoro, tra i principali favoriti alla vittoria finale del torneo. La formazione di Tite, nel corso della prima parte della competizione, ha confermato di possedere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo prima nella fase a gironi, chiusa al primo posto davanti a Svizzera, Camerun e Serbia, e poi negli ottavi di finale, dove Neymar e compagni si sono sbarazzati per 4-1 della Corea del Sud, con la pratica già chiusa nel corso del primo tempo. L'ostacolo croato, tuttavia, non è dei più semplici: la Croazia può infatti contare su un organico di buon livello, in cui spicca la triade Modric-Brozovic- Kovacic, che fanno di quello a disposizione del ct Dalic uno dei centrocampi più forti dell'intero torneo.

Verso la Croazia, due dubbi per Tite

Tite, per la gara contro la Croazia, non dovrebbe tuttavia stravolgere la formazione, confermando praticamente in toto coloro che hanno travolto la Corea del Sud agli ottavi. Al centro dell'attacco, quindi, ci sarà ancora Richarlison, già autore di tre reti in questi Mondiali, sostenuto alle sue spalle da Raphina, Neymar e Vinicius. Un piccolo dubbio, invece, c'è a centrocampo, dove Fred avanza la propria candidatura per affiancare l'inamovibile Casemiro e dare maggior solidità al reparto, e soprattutto in difesa, dove Alex Sandro, out nelle ultime due uscite, spera di potersi rimettere agli ordini del commissario tecnico e riprendersi il posto sulla corsia mancina. Nel caso in cui il terzino della Juventus non dovesse farcela, a sinistra verrà nuovamente adattato Danilo, con Militao dall'altra parte. Nessun dubbio, invece, sulla coppia centrale, che sarà formata da Marquinhos e Thiago Silva, giocatori che, fino a questo momento, hanno mantenuto un altissimo livello di rendimento.