Diritti tv, il canale di Lega sfida Sky e DAZN tornando al passato

Assemblea di Lega oggi tutta incentrata sull'assegnazione dei diritti tv per il periodo compreso tra il 2024 e il 2029. I club attendono il rilancio delle tre emittenti interessate Sky, DAZN e Mediaset che in prima battuta si erano fermate a 850 milioni di euro all'anno. Le società di serie A vogliono arrivare almeno ai 927 milioni all'anno attuali e aspettano un rilancio che quasi certamente arriverà, ma sarà quello giusto per sfondare il muro dei 900 milioni e accontentare le squadre della massima serie?

Al momento non è dato saperlo, se così non sarà però continuerà a prendere sempre più piede l'idea della creazione di un canale di Lega che avrebbe già alle spalle il fondo Oaktree pronto ad un investimento da 950 milioni per costruire il nuovo canale.

Diritti tv, rispunta la pay per wiew con il canale di Lega

L'ipotesi è sul tavolo, il palinsesto ci sarebbe già con programmi serali di approfondimento e repliche a riempire quei giorni in cui il calendario di Serie A non mette in programma le sfide del massimo campionato. Ma quanto potrebbe costare ai tifosi? I prezzi sono ovviamente impossibili da prevedere ma si potrebbe tornare al passato con la possibilità di comprare le singole gare, oppure solo le partite della squadra del cuore.

Allo studio c'è anche la possibilità di avere una sorta di "ricaricabile" con cui acquistare gli eventi. La partita dei diritti tv sta per entrare nel vivo, o Dazn, Sky e Mediaset alzano l'offerta oppure la Lega Serie A potrebbe decidere di andare da sola.