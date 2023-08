Berardi-Juventus, a che condizioni l'affare può andare in porto

Quello di Domenico Berardi è un nome che, puntualmente, viene accostato alla Juventus in ogni sessione di mercato. Perché il profilo dell'attaccante del Sassuolo, ai bianconeri, piace eccome, con la Vecchia Signora che fin qui, per varie ragioni, non ha però mai affondato il colpo. Cosa che, forse, potrebbe finalmente fare in questi giorni, così da cercare di donare al tecnico Massimiliano Allegri un rinforzo offensivo dopo l'addio maturato ad inizio estate di Angel Di Maria.

Berardi-Juventus, la trattativa

Partiamo da un dato, dalla valutazione che del cartellino di Berardi fanno i neroverdi: non meno di 30 milioni di euro. Una cifra elevata per le casse bianconere, che in questa stagione non potranno contare sugli introiti provenienti dalle coppe europee. Motivo per cui la Juventus, per chiudere l'affare, vorrebbe inserire nell'operazione almeno una contropartita tecnica. I nomi caldi, in questo senso, sarebbero quelli di Matias Soulé ed Iling Junior, due "stelline" della Vecchia Signora. Profili che potrebbero tentare il Sassuolo, da sempre ben disposto a consacrare sul grande palcoscenico giovani dalle belle speranze. Ma è anche vero che gli emiliani, nelle loro operazioni di mercato, non accettano solitamente contropartite, preferendo solamente cash.

Il nodo, quindi, è questo: se i neroverdi dovessero aprire allo scambio, l'affare potrebbe andare in porto, altrimenti quello tra la Juventus e Berardi rischia di rimanere l'ennesimo flirt estivo senza seguito.