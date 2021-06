Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: in rampa di lancio Chiesa e Pessina

Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia ai quarti di finale di Euro 2020. La formazione di Roberto Martinez, negli ottavi, ha avuto la meglio per 1-0 sul Portogallo al termine di una partita sofferta, nella quale i "Diavoli Rossi" sono stati costretti anche a fare i conti con gli infortuni delle stelle Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, adesso in forte dubbio per la sfida dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera del prossimo 2 luglio. Un match che il ct Roberto Mancini ha seguito con attenzione insieme al suo staff, in modo da provare a scorgere tutti i segreti del prossimo ostacolo sulla strada degli azzurri.

Verso Italia-Belgio: possibile maglia da titolare per Pessina e Chiesa

Il tecnico, in vista della gara con il Belgio, sta meditando di cambiare qualcosa nella formazione iniziale. L'Italia, contro l'Austria, è infatti andata a lungo in affanno, con gli azzurri messi in difficoltà dall'intensità e dal ritmo di Alaba e compagni. Ad aver sofferto in maniera particolare sono stati Barella e Berardi, che adesso rischiano di essere sopravanzati da Pessina e Chiesa (i due marcatori della sfida con gli austriaci) nelle scelte di Mancini.

Più difficile, invece, che il ct rinunci a Verratti in favore di Locatelli: malgrado il centrocampista del Psg non goda ancora di una condizione fisica ottimale, viene infatti ritenuto dall'allenatore una pedina fondamentale nel suo scacchiere. In difesa, infine, tutto dipenderà dalle condizioni di Chiellini: se il giocatore della Juventus starà bene, toccherà a lui affiancare Bonucci e prendersi cura di Lukaku, altrimenti spazio ancora ad Acerbi.