Euro 2024, finali playoff: dove vedere le partite in tv e streaming

Si giocheranno nella serata di oggi, martedì 26 marzo, le tre finali playoff che assegneranno gli ultimi tre posti disponibili per Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. In campo, alle 18, Georgia-Grecia, mentre alle 20.45 sarà la volta di Galles-Polonia e Ucraina-Islanda. In caso di parità al 90' verranno disputati due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e, qualora dovesse persistere il risultatò di pareggio, si andrà ai calci di rigore. Le tre vincenti si aggiungeranno nella lista delle partecipanti al torneo a Germania, qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante, ù Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania, Svizzera, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda, Italia, Serbia e Croazia.

Finali Playoff, dove vedere le partite in tv e streaming

La partita Georgia-Grecia, in programma alle 18, non sarà visibile in tv. Discorso diverso, invece, per Galles-Polonia e Ucraina-Islanda, che si giocheranno alle 20.45. In questo caso le gare saranno trasmesse su Sky Sport Calcio, dove andrà in onda lo speciale "Diretta Gol Spareggi Europei". Gli spettatori potranno così seguire in diretta i momenti salienti delle due sfide. Diretta Gol sarà visibile anche in streaming tramite l'app SkyGo (per i clienti Sky) oppure su Now acquistando il pacchetto Pass Sport.

Questo, quindi, il riepilogo: