Europeo Under 21, l'Italia si riscatta e spera ancora nella qualificazione

L'Italia Under 21 vince e resta in corsa per superare la prima fase dell'Europeo Under 21. Il successo per 3-2 sulla Svizzera cancella la sconfitta all’esordio con la Francia e tiene accesa la speranza degli Azzurrini. Nel match della Cluj Arena contro gli elevetici, i ragazzi di Nicolato partono con il piglio giusto e dopo appena 11 minuti sono sopra di due reti grazie a Pirola e Gnonto. Sul doppio vantaggio concedono metri agli elvetici ma Carnesecchi è attento e neutralizza le offensive degli avversari. Nel finale di primo tempo Parisi cala il tris, ma a inizio ripresa la Svizzera si porta sul 2-3 con Imeri e Amdouni, mandando in affanno l’Italia. Negli ultimi 20 minuti Males da una parte e Bellanova (premiato MVP del match) dall'altra non affondano il colpo e al triplice fischio il punteggio rimane invariato. Ora l’Italia – a quota tre punti – dovrà giocarsi tutto mercoledì nell’ultimo e decisivo match del girone contro la Norvegia, sconfitta 1-0 dalla Francia nell'altra gara di giornata ma teoricamente ancora in corsa per la qualificazione.

SVIZZERA-ITALIA 2-3: il tabellino

MARCATORI: 6’ Pirola (I), 11’ Gnonto (I), 45’+4’ Parisi (I), 47’ Imeri (S), 52’ Amdouni (S).

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum (46’ Males), Stergiou, Burch (86’ Vouilloz), Omeragic; Sohm; Imeri (86’ Von Moos), Rieder, Jashari, Ndoye (92' Stojilkovic); Amdouni. All. Patrick Rahmen.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (72’ Lovato), Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella (71’ Ricci), Bove, Parisi; Pellegri (46’ Cancellieri, 92’ Cambiaghi), Gnonto (71’ Colombo). All. Paolo Nicolato.

Arbitro: Al-Hakim (SVE). Assistenti: Klyver (SVE), Wilde (SVE), IV Chivulete (ROM).

Note: ammoniti Pellegri (I), Sohm (S), Blum (S).

Calendario, risultati e classifica del Gruppo D

Prima giornata

Norvegia-Svizzera 1-2

Francia-Italia 2-1

Seconda giornata

Svizzera-Italia 2-3

Norvegia-Francia 0-1

Classifica: Francia 6 punti, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0

Terza giornata (mercoledì 28 giugno)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane): Svizzera-Francia (Constantin Radulescu Stadium, Cluj-Napoca)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane): ITALIA-Norvegia (Cluj Arena, Cluj-Napoca)