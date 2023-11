Fiorentina-Genk, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre gare interne tra campionato e coppe in una settimana, e tre appuntamenti da non sbagliare. Prima della Salernitana (match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A) e dell’impegno negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, la Fiorentina ospita il Genk nel penultimo turno della fase a gironi di Conference. I viola sono imbattuti al comando della Pool E, ma anche la squadra belga finora nella competizione non ha mai perso, obbligando la formazione di Italiano al pari nella gara d’andata. Un’affermazione darebbe ai toscani la certezza di chiudere il gruppo in una delle prime due posizioni, per poi giocarsi a Budapest nell’ultima sfida la prima piazza (dando per scontato il bottino pieno del Ferencvaros contro il fanalino di coda Cukaricki) che regalerebbe l’accesso diretto alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Il Genk, dopo due mesi e mezzo ad alta intensità (sedici risultati utili tra campionato e coppe, con sei vittorie e dieci pareggi), appare in leggera flessione: per effetto delle due sconfitte di novembre contro Standard Liegi ed Anversa ha infatti perso il contatto col podio della Pro League, e cercherà un risultato utile per restare in corsa in Europa.

Fiorentina-Genk, le scelte di Italiano

Nella conferenza stampa, Italiano ha parlato dei sicuri assenti (non ci saranno Bonaventura, Comuzzo ed il febbricitante Mandragora) e della scelta di schierare Christensen tra i pali, oltre al ritorno di Kayode dopo l’infortunio. L’azzurrino giocherà a destra in una difesa che contemplerà anche Ranieri a far coppia in mezzo con uno tra Milenkovic e Martinez Quarta (ma tra le sorprese potrebbe esserci anche un Mina completamente ristabilito) e Biraghi a sinistra, con il turno di riposo concesso a Parisi. A centrocampo, Maxime Lopez e Duncan verso l’impiego dal 1’ – a rifiatare sarebbe quindi Arthur – e Barak in posizione più avanzata. Più incertezza sul fronte avanzato: dovrebbe essere risparmiato Nico Gonzalez, rilevato da Ikoné, sul fronte opposto si candida Brekalo, possibile staffetta tra Nzola e Beltran al centro del reparto offensivo, sebbene Kouame possa essere una valida alternativa sia in mezzo che come esterno.

Fiorentina-Genk, le scelte di Vrancken

Diversi i dubbi da sciogliere nella formazione che sarà di scena al “Franchi”. Vandevoordt difenderà la porta dei biancoblù, schermato da una difesa a quattro con Munoz terzino goleador (7 reti) ed Arteaga laterali (in vantaggio rispettivamente su El Ouahdi e Kayembe) e la coppia centrale composta da Mckenzie e Cuesta (avanti su Sadick). A centrocampo, si posizioneranno due tra Heynen, Galarza e Hrosovsky, con El Khannouss ad agire tra le linee. In avanti, nel ruolo di esterni offensivi troveranno spazio Paintsil e con ogni probabilità il giovane ghanese Bonsu Baah, che si gioca il posto con Oyen, mentre come centravanti ballottaggio apertissimo tra il nigeriano Arokodare e Zeqiri.

Fiorentina-Genk, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, M. Lopez, Ikoné, Barak, Brekalo, Nzola. All. Italiano

Genk (4-3-3): Vandevoordt, Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Heynen, Galarza, El Khannouss, Bonsu Baah, Zeqiri, Paintsil. All. Vrancken

Fiorentina-Genk, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Genk, in programma giovedì 30 novembre allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze a partire dalle 21, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.