Fiorentina-Lazio, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Crocevia importante quello del “Franchi”, teatro del “Monday Night” della ventiseiesima giornata. Di fronte due formazioni che hanno urgente bisogno di punti per non veder sfilare il treno dell’Europa: da una parte la Fiorentina che ha cominciato con il piede sbagliato il 2024, nel quale ha già collezionato in nove uscite ben cinque sconfitte (contando anche quella nella semifinale di SuperCoppa) ed una sola vittoria contro il Frosinone, con la seconda gioia costituita dal passaggio del turno in Coppa Italia arrivato però ai rigori contro il Bologna nei quarti. Il cammino recente dei biancocelesti è stato invece più fruttuoso, sebbene le due sconfitte in campionato (a cui si somma quella nella SuperCoppa) siano arrivate negli scontri diretti contro Atalanta e Bologna, che nell’economia della corsa per l’Europa hanno un peso specifico notevole. La squadra di Sarri in questo senso è attesa da esami importanti in rapida successione, perché dopo Firenze arriverà all’Olimpico il Milan e quindi la trasferta a Monaco di Baviera contro il Bayern nel return match degli ottavi di Champions (dopo il successo centrato all’andata).

Fiorentina-Lazio, le scelte di Italiano

A parte Christensen e Castrovilli (alle prese con i noti problemi al ginocchio) e Kouame fermato da un’infezione malarica, Italiano torna ad avere a disposizione la quasi totalità della rosa. Ballottaggi apertissimi nella difesa davanti a Terracciano: a destra Faraoni è in vantaggio su Kayode, capitan Biraghi pronto sulla corsia mancina a riprendersi la maglia da titolare (dopo aver recuperato dai fastidi alla caviglia accusati nel derby contro l’Empoli) a scapito di Parisi, mentre Milenkovic e Ranieri duellano per affiancare Martinez Quarta al centro della retroguardia. Diga mediana con un Arthur in ripresa che reclama spazio e potrebbe rilevare Mandragora accanto a Duncan, mentre al centro dell’attacco si va verso la conferma di Belotti. Incertezza sulla trequarti, dove dovrebbero agire Beltran in posizione centrale con Ikoné e Nico Gonzalez, con il sacrificio di Sottil e Bonaventura.

Fiorentina-Lazio, le scelte di Sarri

In netto miglioramento le condizioni degli acciaccati Patric, Zaccagni, Vecino ed Hysaj, i quali potrebbero anche strappare tutti una convocazione per la sfida del “Franchi” a differenza di un Rovella ancora fermo ai box. A proteggere Provedel solita difesa a quattro (priva dello sualificato Gila) con chance in mezzo per Casale al fianco di Romagnoli, mentre nella posizione di terzini favoriti Lazzari e Marusic su Pellegrini. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Cataldi play supportato ai fianchi da Luis Alberto e Guendouzi, mentre in attacco solito ballottaggio Immobile-Castellanos per guidare il tridente che prevederà anche Felipe Anderson ed Isaksen come esterni offensivi.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Fiorentina-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Lazio, in programma lunedì 26 febbraio alle 20.45 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.