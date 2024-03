Fiorentina-Milan, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà il match casalingo contro il Milan ad inaugurare trenta giorni di passione per la Fiorentina, tra big match in campionato – tra le avversarie Juventus ed Atalanta – le semifinali di Coppa Italia ed i quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen. I viola approcciano al tour de force con un imbattibilità che considerando tutte le competizioni si protrae dallo scorso 14 febbraio (sconfitta 2-0 con il Bologna), ma anche con l’esigenza di affrettare il passo alla luce di una classifica compressa, che nella parte alta raggruppa in sei punti le formazioni dalla sesta all’undicesima posizione. A guardare con anche maggiore interesse la graduatoria è il Milan, reduce da cinque vittorie filate – due delle quali con lo Slavia Praga in Europa League – risultate buone in Serie A per salire al secondo posto alle spalle dell’imprendibile Inter. Al “Franchi” i rossoneri sono chiamati anche a confermare il trend positivo in trasferta: nessuna squadra infatti ha sia guadagnato più punti (15 in sei trasferte) che segnato più gol (15) del “Diavolo” fuori casa in Serie A da inizio 2024, record condiviso con la capolista. A tinte rossonere il bilancio recente: un solo pareggio negli ultimi dodici incroci, sette vittorie dei lombardi e quattro affermazioni toscane.

Fiorentina-Milan, le scelte di Italiano

Con il rientro in gruppo di Christensen, i viola avranno un unico assente nella sfida con i rossoneri, ovvero Bonaventura fermato dal giudice sportivo. Ballottaggi aperti in ogni reparto, a partire dall’attacco che sarà guidato da Belotti: alle sue spalle dovrebbero esserci Beltran (favorito su Barak) e Nico Gonzalez rientrati dalle amichevoli con la nazionale, insieme a Sottil in vantaggio su Ikoné. Centrocampo con Arthur e uno tra Mandragora e Duncan, mentre nel pacchetto difensivo Kayode duella a destra con Faraoni per un posto dal 1’, come Martinez Quarta con Ranieri per affiancare Milenkovic in mezzo, mentre a sinistra si posizionerà capitan Biraghi. Tra i pali Terracciano.

Fiorentina-Milan, le scelte di Pioli

La formazione rossonera recupera Maignan, che si sistemerà tra i pali, e Bennacer che sarà al fianco di Reijnders sulla diga mediana spingendo verso la panchina Adli. Non ce la fanno invece Kjaer e Kalulu, per il quale si profila uno stop prolungato per una lesione legamento collaterale del ginocchio: a governare la difesa saranno pertanto Tomori e Thiaw in vantaggio su Gabbia, mentre da esterni bassi giocheranno Calabria e Florenzi il quale rimpiazzerà lo squalificato Hernandez. In avanti a supportare Giroud di punta ci saranno Loftus-Cheek, Leao e un Pulisic acciaccato che potrebbe pertanto essere avvicendato da Chukwueze.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli

Fiorentina-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Milan, in programma sabato 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.