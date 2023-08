Frosinone-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'attesa è finita, la Serie A è pronta a ripartire e sabato 19 agosto alle 18,30 scenderanno in campo i campioni in carica del Napoli pronti alla sfida contro il neopromosso Frosinone. Gli azzurri di Rudi Garcia vogliono confermarsi, in estate hanno perso Kim, sostituito dal brasiliano Natan, il colpo dell'estate è invece Gabri Veiga che presto sbarcherà sotto il Vesuvio, ma ovviamente non sarà a disposizione per la sfida dello Stirpe. Il Frosinone ha davanti un'impresa molto difficile, vincere sembra quasi impossibile, ma potrebbe essere il modo migliore per Di Francesco di ripresentarsi sul palcoscenico del massimo campionato dopo una lunga assenza.

Frosinone-Napoli: Di Francesco con il 4-3-3

Il neoallenatore del Frosinone scenderà in campo con il 4-3-3 in cui la coppia centrale sarà composta dal giovane Monterisi e da Romagnoli. In mediana, perso Boloca finito al Sassuolo per sostituire Frattesi, sarà Mazzitelli a dover gestire la manovra con Harroui e Gelli ai suoi fianchi. I dubbi della vigilia sono tutti in attacco con Borrelli favortio su Cuni per la maglia da centravanti e Caso in vantaggio sul georgiano Kvernadze per completare il tridente insieme a Baez.

Frosinone-Napoli: Rudi Garcia perde Kvartskhelia

Esordio in vista anche per Rudi Garcia che ha l'ingrato e difficile compito di far dimenticare Spalletti. La settimana che ha portato alla sfida con il Frosinone ha regalato la buona notizia del recupero di Anguissa, titolare insieme a Zielinski e Lobotka, proprio come l'anno scorso. Le ultime ore invece sono state nefaste con il forfait di Kvaratskhelia fermato da un prpoblema muscolare non grave. In attacco vicino ad Osimhen ci saranno così Politano e Raspadori. In difesa spazio a Juan Jesus con Rrhamani davanti a Meret.

Frosinone-Napoli: le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

Frosinone-Napoli in diretta tv e streaming

L'unico modo per seguire l'esordio del Napoli a Frosinone sarà quello di connettersi tramite App o sito ufficiale a Dazn che trasmetterà la gara in diretta tv e streaming in esclusiva. Non ci sarà la possibilità di vedere la partita su Sky.