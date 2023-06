Galtier al Napoli, l'offerta di De Laurentiis

In Francia è già in prima pagina de l'Equipe con il Vesuvio alle spalle, in Italia si parla di accelerata importante, ma con meno certezza. La sostanza è che il prossimo allenatore del Napoli potrebbe davvero essere Christophe Galtier, tecnico francese di 66 anni che si sta liberando dal Paris Saint Germain con cui in questa stagione ha vinto la Ligue 1 per la seconda volta in carriera dopo quella conquistata con il Lille.

È lui il prescelto, è lui che nel giro di qualche giorno ha superato prima Paulo Sousa, con cui c'erano stati contatti ma che resterà a Salerno, e anche Garcia che resta la prima alternativa nel caso in cui Galtier alla fine non dovesse approdare in Campania.

Galtier al Napoli: cifre e dettagli

De Laurentiis e il tecnico francese sono già in contatto da qualche tempo e potrebbero presto dirsi sì, appena il tecnico si libererà dal PSG, a quanto pare mancherebbero solo i dettagli per arrivare al traguardo. Il presidente del Napoli apprezza da tempo il profilo dell'allenatore di Marsiglia, già nel 2021 lo aveva preso in considerazione quando poi decise di affidare la panchina a Spalletti.

L'offerta degli azzurri è pronta: biennale da 4 milioni a stagione con possibilità di allungare per un altro anno. La tavola sembra essere imbandita, ancora qualche giorno e poi dovrebbe arrivare la fumata bianca che metterà fine alla telenovela della panchina dei Campioni d'Italia, rimasta libera dopo l'addio di inizio giugno di Spalletti.