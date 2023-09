Genk-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La qualificazione, sofferta, ottenuta nel turno di spareggio contro il Rapid Vienna ha spalancato le porte della fase a gironi di Conference League ad una Fiorentina apparsa in salute nel successo per 3-2 ottenuto in campionato, al cospetto dell’Atalanta. A differenza di quanto accaduto dodici mesi fa, i viola vogliono partire col piede giusto nel palcoscenico europeo, contro un Genk che costituisce l’avversario probabilmente più ostico proposto dal Girone F, che contempla anche gli ungheresi del Ferencvaros ed i serbi del Cukaricki. I belgi hanno alle spalle uno “storico” corposo nelle coppe europee di quest’anno: sono già usciti (ai rigori) contro il Servette in Champions League, e successivamente sono stati sconfitti nelle eliminatorie di Europa League per mano dei greci dell’Olympiakos. E’ arrivato quindi il doppio confronto di spareggio contro i turchi dell’Adana Demirspor, passato solo grazie ad i tiri dal dischetto nel return-match, che ha permesso al Genk di vidimare il biglietto per entrare – per la prima volta – nel tabellone della Conference League. Poco confortante per i toscani l’unico precedente con squadre provenienti dal Belgio, risalente al secondo turno della Coppa UEFA 1984/85 contro l'Anderlecht (1-1 in casa prima della sconfitta per 6-2 a Bruxelles). Decisamente di buon auspicio invece il recente cammino in trasferta nelle coppe europee, che vede la Fiorentina imbattuta da 11 match, con nove vittorie e due pareggi.

Genk-Fiorentina, le scelte di Vranken

La squadra belga ha da inizio torneo puntato su un modulo fisso, con quattro difensori a protezione del portiere Vandervoordt: Muñoz e Kayembe agiranno da terzini, con due tra McKenzie, Cuesta e Sadick a dirigere le operazioni in mezzo. Chiavi del centrocampo affidate all’argentino Galarza, affiancato da Heynen con Hrosovsky come alternativa. Più flessibile il reparto avanzato: come prima punta di ruolo ci sono Arokodare e Zeqiri – in gol nell’ultima uscita di campionato – ma come vertice offensivo sono stati anche utilizzati anche Fadera e Paintsil, generalmente impiegati come esterni sulla trequarti in concorrenza con Sor e Oyen. A giostrare tra le linee in posizione centrale il marocchino El Khannouss, elemento di maggior talento e già monitorato da diversi top club europei.

Genk-Fiorentina, le scelte di Italiano

Ampio ricorso al turn-over in casa viola, forse già a partire dalla porta dove dovrebbe essere sistemato Christensen. In difesa torneranno con ogni probabilità titolari Milenkovic, Ranieri e Biraghi, mentre sul versante destro della retroguardia Kayode prova ad insidiare il posto dal 1’ a Dodô. In mezzo al campo riprenderà posizione nell’undici titolare Arthur, che potrebbe essere affiancato da Mandragora sebbene salgano le quotazioni di Maxime Lopez pronto a fare il suo esordio in maglia gigliata. In attacco, Beltran è il favorito per guidare l’attacco con Nzola a partire dalla panchina: alle sue spalle, serrato ballottaggio tra Bonaventura e Barak mentre sugli esterni Ikoné non al meglio e Nico Gonzalez (per cui si profila un turno di pausa) dovrebbero lasciare spazio a Sottil e Kouame.

Genk-Fiorentina, le probabili formazioni

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt, Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe, Galarza, Heynen, Oyen, El Khannouss, Paintsil, Zeqiri. All. Vrancken

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Kouame, Bonaventura, Sottil, Beltran. All. Italiano

Genk-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genk-Fiorentina, in programma giovedì 21 settembre alle 18.45 alla KRC Genk Arena di Genk, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite)